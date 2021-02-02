Верховный суд принял к производству иск против признания ковида особо опасной болезнью

Верховный суд РФ принял к производству иск множества граждан против постановления Правительства РФ от 31.01.2020 №66 "О внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих", в которое был включен новый коронавирус наряду с чумой, тифом и другими опасными болезнями.

В качестве истцов указаны почти 330 человек, в качестве ответчика - Правительство. Заседание назначено на 14 апреля. До 31 марта Правительству предложено в письменной форме представить суду и истцам свои возражения.

Также Верховный суд определил подключиться к процессу Генпрокуратуре.

Ранее президент общероссийской общественной организации "Лига защитников пациентов" Александр Саверский рассказал, что 31 января прошлого года распространение коронавируса только начиналось в Китае, а в России еще не было ни одного заражения. При этом Правительство внесло его в список особо опасных заболеваний, хотя, кроме коронавируса, там нет больше ни одной ОРВИ.