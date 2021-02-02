02 Февраля 2021
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Департамент информационной политики (2016) | Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Лавров: Есть основания полагать, что ситуация с Навальным – это инсценировка

Глава Российского МИДа Сергей Лавров не исключил, что ситуация с "отравлением" Алексея Навального могла быть инсценировкой.

Он напомнил, что немецкая сторона не предоставила доказательств отравления Навального. "По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, нам не было предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь, "я вам ничего не скажу, потому что это секретно", или потому что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка", — сказал дипломат на пресс-конференции по итогам переговоров со своим шведским коллегой.

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Лавров: Есть основания полагать, что ситуация с Навальным – это инсценировка

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Теги: сергей лавров, отравление навального, инсценировка



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