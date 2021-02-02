Тюменский адвокат осуждена за кражу у клиента 23 миллионов рублей и 12 тысяч долларов

Суд Тюмени приговорил 57-летнюю женщину-адвоката Тюменской областной коллегии адвокатов к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Напомним, что почти за два года женщина получила от потерпевшей 23 млн руб. и 12 тыс. долларов США, пообещав помочь освободить мужа последней, осужденного за покушение на убийство. Только спустя полгода 25 августа 2019 г. женщину удалось найти и задержать в аэропорту Кольцово (Екатеринбург). Обвиняемая возвращалась в Россию из путешествия в Испанию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, мошенница до последнего отрицала вину, однако была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая ее причастность к совершенному преступлению. Гражданский иск потерпевшей также был удовлетворен в полном объеме.