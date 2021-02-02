Кремль предостерег дипломатов от давления на суд по делу Навального

Дипломаты, приехавшие на суд над Алексеем Навальным, не должны вмешиваться во внутренние дела России и допускать давление на суд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, они должны "как-то обозначить свои действия".

"Или они солидарны с необходимостью принятия жестких мер в отношении нарушителей закона Российской Федерации, или это попытка оказания давления на суд", - передает РИА Новости слова Пескова.

В МИД РФ в свою очередь заявили, что рассматривают прибытие западных дипломатов на заседание суда по делу оппозиционера как вмешательство во внутренние дела и проявление попыток сдерживания России.

В фейсбуке официальный представитель МИДа Мария Захарова предположила, что их "заботит судьба закачанных натовских (например, британских и американских) миллионов в противоправную деятельность" на территории РФ.

Напомним, Мосгорсуд сегодня рассматривает ходатайство ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". На заседание пришли более 100 представителей СМИ, а также около десятка представителей иностранных посольств, в частности, из США, Великобритании и Польши.