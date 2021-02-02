Житель Екатеринбурга топил землянку надгробными крестами с Лесного кладбища

УМВД России по Свердловской области раскрыло детали дела об осквернении 24 могил на Лесном кладбище в Екатеринбурге. Напомним, что 55-летний бездомный мужчина спиливал деревянные кресты, чтобы после использовать их для розжига костра.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, сообщение о порче могил поступило в полицию от смотрителя одного из кладбища. По его словам, в разных секциях погоста на 24 могилах были сломаны кресты.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Екатеринбургу задержали подозреваемого.

"Установлено, что мужчина 1966 года рождения, не имеющий определенного места жительства, проживал в землянке на территории кладбища. С помощью подручных средств он сломал надгробные деревянные кресты для отопления своего жилища. При осмотре места проживания гражданина сотрудники полиции изъяли фрагменты надгробных табличек и обломки крестов. Он сознался и раскаялся в содеянном", - рассказали в УМВД.

До решения суда подозреваемый помещен под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".