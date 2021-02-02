Приставы нашли налогового должника в аппарате правительства Прикамья

В должниках у судебных приставов оказался сотрудник аппарата правительства Пермского края. Должность и имя сотрудника не раскрывается. Однако известно, что он накопил задолженность в размере более 4 тыс. руб.

Как сообщили Накануне.RU в краевом УФССП, несмотря на то, что сумма долга была небольшой, выплатил он ее только после того, как об этом узнал работодатель.

О возбуждении исполнительного производства должник был уведомлен надлежащим образом. О том, что он официально трудоустроен в краевом правительстве стало известно из информации, полученной приставами из Пенсионного фонда. По месту работы неплательщика было отправлено постановление об удержании долга из зарплаты.

"После получения работодателем процессуального документа, должник сам явился на прием к сотруднику органа принудительного исполнения и выразил готовность незамедлительно погасить задолженность. В настоящее время исполнительное производство окончено фактическим исполнением, меры принудительного взыскания отменены", - говорится в сообщении.