На Среднем Урале загорелась школа: пострадали две ученицы

Во вторник в здании школы в Каменске-Уральском произошел пожар. Среди учеников есть пострадавшие.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на площади в 1 кв.м горели личные вещи в раздевалке в подвале учебного заведения на улице Школьной. Благодаря сработке пожарной сигнализации из здания самостоятельно эвакуировались 190 человек, в том числе 161 ребенок.

В результате возгорания пострадали две ученицы школы: они госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Возгорание было потушено персоналом еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Сейчас причину случившегося устанавливают пожарные дознаватели. Как уточнили в МЧС, учебный процесс в школе возобновится завтра, все ученики отпущены по домам.