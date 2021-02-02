Есть положительные тренды. Якушев оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в регионах Уральского округа

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев сообщил об улучшении ситуации с распространением коронавирусной инфекцией, однако говорить о стабилизации еще рано, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы действительно видим некую стабилизацию на уровне заражений. Есть некоторое понижение и такое устойчивое, но мы не очень быстро падаем. Поэтому говорить о том, что мы переломили ситуацию, наверно, несколько рано", - подчеркнул он.

Владимир Якушев отметил несколько положительных трендов, которые отмечаются во всех регионах Уральского округа.

"Первое у нас сегодня гораздо больше выписываются из ковидных госпиталей в целом по Уральскому округу, чем туда поступают. У нас меньше поступает тяжелых больных. Такой тренд тоже есть, и он уже фиксируется не первую неделю во всех субъектах УрФО. Будем надеяться на то, что касается уже заражений и распространения коронавируса, здесь мы получим более зафиксированный тренд на понижение и сможем говорить о ситуации изменяющейся в лучшую сторону", - подчеркнул он.

При этом полпред призвал уральцев соблюдать масочный режим и меры предосторожности.

"Я призвал бы граждан носить маски, применить все необходимые средства защиты и все-таки воздерживаться от участия в публичных мероприятиях и т.д. Говорить о том, что мы уже все преодолели и сегодня уже спокойно можем двигаться вперед, наверно, несколько рано, надо еще понаблюдать несколько недель, как ситуация будет развиваться", - добавил он.