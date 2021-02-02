"События вокруг Навального – это все с прицелом на сентябрь 2021 года" – сенатор Климов

В Совете Федерации считают, что "события вокруг Навального" являются подготовкой иностранного вмешательства в выборы депутатов Госдумы, которые должны состояться в России в сентябре этого года. Сенаторы уже занялись мониторингом такой "иностранной подготовки".

"События вокруг Навального – это все с прицелом на сентябрь 2021 года. Для них (иностранных государств – прим. ред.) это возможность ослабить нашу страну, разыграть изменение политической системы. Но, разумеется, не в пользу россиян", - заявил на онлайн-брифинге председатель временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Он также напомнил, что кандидаты-"иноагенты" или кандидаты, "аффилированные с иноагентами", будут помечены в избирательных бюллетенях соответствующим образом – это новшество будущих выборов.