02 Февраля 2021
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встреча президента с руководством Госдумы и Совета Федерации (2018) | Фото: duma.gov.ru

В СФ не исключили появления ответственности за призыв ввести санкции в отношении российских чиновников

В Совете Федерации прокомментировали инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина, который не исключил, что в УК может появиться статья за призыв вводить санкции в отношении российских чиновников и бизнесменов.

"Призывы [о введении санкций] звучат. Это вызывает у людей чувства понятные и объяснимые. У нас уже есть закон, предполагающий ответственность стран – контрсанкции. Ответственность лиц, призывающих к такому, тоже, наверное, можно рассмотреть. Мы будем оценивать эти предложения. Не исключаю законодательной реакции", - сообщил на онлайн-брифинге председатель временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Напомним, ранее к введению санкций в отношении российских чиновников и бизнесменов призывал оппозиционер Алексей Навальный.

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В СФ не исключили появления ответственности за призыв ввести санкции в отношении российских чиновников

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Теги: санкции, уголовная ответственность, вячеслав володин, андрей климов, госдума, совет федерации, чиновники



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