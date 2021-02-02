В СФ не исключили появления ответственности за призыв ввести санкции в отношении российских чиновников

В Совете Федерации прокомментировали инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина, который не исключил, что в УК может появиться статья за призыв вводить санкции в отношении российских чиновников и бизнесменов.

"Призывы [о введении санкций] звучат. Это вызывает у людей чувства понятные и объяснимые. У нас уже есть закон, предполагающий ответственность стран – контрсанкции. Ответственность лиц, призывающих к такому, тоже, наверное, можно рассмотреть. Мы будем оценивать эти предложения. Не исключаю законодательной реакции", - сообщил на онлайн-брифинге председатель временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Напомним, ранее к введению санкций в отношении российских чиновников и бизнесменов призывал оппозиционер Алексей Навальный.