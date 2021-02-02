02 Февраля 2021
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Булат Хайруллин, начальник полиции Тюменской области (2021) | Фото: УМВД по Тюменской области

В Тюменской области назначен новый начальник полиции

В Тюменской области назначен заместитель начальника УМВД России по Тюменской области - начальник полиции. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД региона, им стал полковник полиции Булат Хайруллин.

Приказ о назначении был подписан еще 29 января 2021 г.

Булат Хайруллин родился в 1972 году в Первоуральске. В 1994 году окончил Омскую высшую школу милиции МВД России. В 2011 году окончил Академию управления МВД России по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Начал службу в ОВД в должности оперуполномоченного отделения по борьбе с преступлениями против личности отдела уголовного розыска криминальной милиции УВД Первомайского района Омска. В дальнейшем занимал различные, в том числе руководящие должности, в структуре уголовного розыска.

В 2017 году назначен заместителем начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Омской области. В 2020 году назначен на аналогичную должность в УМВД России по Тюменской области.

Имеет государственные и ведомственные награды. Женат, воспитывает двух сыновей.

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В Тюменской области назначен новый начальник полиции

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Теги: назначение, начальник полиции, Булат Хайруллин



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