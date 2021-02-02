02 Февраля 2021
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Политика В России Москва
образование, дети, школа (2016) | Фото:velvet.by

Просветительскую деятельность не должны использовать для разжигания розни – сенатор Климов

Сенатор, председатель временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов объяснил, зачем понадобились ужесточения законодательства в области просветительской деятельности.

"Определение просветительской деятельности нужно для того, чтобы государство могло поддерживать тех, кто несет людям свет. Эта деятельность не должна разжигать расовую, социальную и другую вражду. Это запрет на использование просветительской деятельности для разжигания вражды", - заявил сенатор на онлайн-брифинге пресс-центра МИА "Россия сегодня".

Напомним, законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (в части введения просветительской деятельности)" Госдума приняла в первом чтении в конце декабря 2020 года. Согласно этому документу, в частности, просветительскую деятельность – например, чтение научно-популярных лекций, – должно будет контролировать правительство РФ, а для ведения такой деятельности нужно будет получать специальную лицензию. В январе президиум Российской академии наук единогласно проголосовал за то, чтобы просить Госдуму отозвать законопроект.

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Просветительскую деятельность не должны использовать для разжигания розни – сенатор Климов

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Теги: андрей климов, просветительская деятельность, лицензирование, совет федерации



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