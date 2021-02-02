02 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
Фото врача из ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

Новый рубеж. На Среднем Урале число covid-зараженных превысило 71 тысячу

На территории Свердловской области продолжает расти количество зараженных коронавирусом. Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона, за последние сутки было зарегистрировано 325 новых случаев, что увеличивает общее число до 71 тыс. 145 человек. При этом, только 80 из них являются жителями Екатеринбурга.

Продолжает расти и статистика смертности среди пациентов, больных COVID-19. Обще число увеличилось еще на 15 пунктов и теперь составляет 2 тыс. 63 человека.

Помимо этого, за последние сутки было выписано 347 пациентов, победивших болезнь. На данный момент в Свердловской области 63 тыс. 789 человек уже излечились от коронавируса.

Состояние 317 свердловчан оценивается как тяжелое. 237 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, а 158 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 2 тыс. 97 пациентов в состоянии средней степени тяжести находятся под наблюдением специалистов местных медучреждений.

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Новый рубеж. На Среднем Урале число covid-зараженных превысило 71 тысячу

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Теги: коронавирус, зараженные, смерть



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