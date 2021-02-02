"Считают виноватыми всех, кроме себя": в СФ описали россиян, недовольных властью

В Совете Федерации сформулировали причины, по которым люди возмущаются властью.

Сенаторы не считают, что участники различных протестных акций – сплошь сторонники оппозиционеров вроде Навального (или в случае с Белоруссией, например, - Тихановской). Но при этом недовольные россияне в глазах сенаторов довольно инфантильны.

"Человек попал в сложные жизненные обстоятельства, у него возникает впечатление, что он обижен незаслуженно. И эмоции таких людей канализируются в этот протест. У кого-то там в муниципалитете мусор не вывозится. Или человек набрал кредитов, и считает виноватыми всех, кроме себя", - такими недовольных россиян видит, например, глава временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Он также считает, что супругу Навального Юлию иностранные государства готовят к роли, аналогичной той, что у Светланы Тихановской: "Навальный, скорее всего, попадет на реальный срок. И здесь в первой очереди – его супруга, Юлия Навальная. Всей этой династии Навальных надо иметь в виду, что иностранные спецслцужбы ведут поиск новых лиц. Навальный на пятом десятке, он уже не новое лицо. Но за рубежом понимают, что у лидера должна быть перспектива и руки развязаны".