02 Февраля 2021
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Политика В России Москва
Андрей Климов, сенатор от Пермского края (2017) | Фото: пресс-служба Совета Федерации

"Считают виноватыми всех, кроме себя": в СФ описали россиян, недовольных властью

В Совете Федерации сформулировали причины, по которым люди возмущаются властью.

Сенаторы не считают, что участники различных протестных акций – сплошь сторонники оппозиционеров вроде Навального (или в случае с Белоруссией, например, - Тихановской). Но при этом недовольные россияне в глазах сенаторов довольно инфантильны.

"Человек попал в сложные жизненные обстоятельства, у него возникает впечатление, что он обижен незаслуженно. И эмоции таких людей канализируются в этот протест. У кого-то там в муниципалитете мусор не вывозится. Или человек набрал кредитов, и считает виноватыми всех, кроме себя", - такими недовольных россиян видит, например, глава временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Он также считает, что супругу Навального Юлию иностранные государства готовят к роли, аналогичной той, что у Светланы Тихановской: "Навальный, скорее всего, попадет на реальный срок. И здесь в первой очереди – его супруга, Юлия Навальная. Всей этой династии Навальных надо иметь в виду, что иностранные спецслцужбы ведут поиск новых лиц. Навальный на пятом десятке, он уже не новое лицо. Но за рубежом понимают, что у лидера должна быть перспектива и руки развязаны".  

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"Считают виноватыми всех, кроме себя": в СФ описали россиян, недовольных властью

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Теги: акции протеста, андрей климов, совет федерации, внешние угрозы, алексей навальный



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