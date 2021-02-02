02 Февраля 2021
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Общество В России
Алексей Навальный (2021) | Фото: Telegram / Mash

ФСИН просит для Навального 3,5 года колонии

ФСИН просит суд отменить условное наказание Алексею Навальному и назначить ему 3 года 6 месяцев колонии, а также оштрафовать его на 500 тысяч рублей. Об этом заявил представитель ведомства в ходе судебного заседания в здании Мосгорсуда.

ФСИН утверждает, что оппозиционер семь раз не явился на регистрацию, при этом он нарушал наложенные судом обязанности и до госпитализации, сообщает Mash.

"С конца сентября 2020 года Навальный был на амбулаторном лечении, судя по сообщениям СМИ — свободно перемещался, давал интервью. С инспекторами ФСИН не связывался, хотя на их сайте размещен их телефон", - заявил представитель ФСИН.

Алексей Навальный(2021)|Фото: Telegram / Mash

Напомним, Мосгорсуд сегодня рассматривает ходатайство ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". На заседании очень много журналистов, также туда прибыли и дипломаты, например, представители британского посольства.

СМИ сообщают о досмотрах и задержаниях у суда. Близлежащие дворы наполнились полицейскими патрулями, пригнали автозаки.

ОМОН в центре Москвы во время суда по делу Алексея Навального 02.02.21.(2021)|Фото: Официальный Telegram-канал депутата Мосгордумы Михаила Тимонова / t.me/m_timonov

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ФСИН просит для Навального 3,5 года колонии

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Теги: фсин, алексей навальный



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