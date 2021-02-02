"Важен статус организации". Сокурсник дятловцев объяснил создание новой организации

Сокурсник "дятловцев" Пётр Бартоломей во время конференции, посвящённой памяти группы, рассказал, что поможет вновь созданному "Обществу памяти группы Дятлова" добиться правды, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Всё дело в статусе. Фонд памяти группы - некоммерческая организация без статуса юрлица, а у "Общества" такой статус будет. И ему уже не смогут отказать так, как отказывают Фонду", - сказал Бартоломей Накануне.RU.

Напомним, общественная организация "Общество памяти группы Игоря Дятлова" создана прошлой осенью и является межрегиональной. В Совет организации, который (как и всю организацию) возглавляет писатель Олег Архипов, вошли родственники погибших ребят Татьяна Перминова (Дятлова) и Ирина Рашевская (Дорошенко), участники поисковых действий 1959 г. Пётр Бартоломей, Сергей Согрин и Валентин Якименко, а также адвокат Евгений Черноусов.

"Рассматривается участие и других людей в работе Совета организации. Кстати, в уставе приоритетной задачей отображён пункт о бесплатной юридической поддержке родственников погибших туристов. Помимо членов организации у нас будет создан внутренний институт сторонников и будут приглашены к сотрудничеству эксперты с большим стажем работы в области практической судебной медицины, ветераны органов и статусные люди. Мы придерживаемся единой линии, представляем собой сплочённый коллектив и выражаем коллегиальную точку зрения", - сказал ранее агентству Архипов.