В России впервые с октября за сутки выявили менее 17 тысяч больных COVID-19

В России за минувшие сутки зарегистрировали 16 643 новых случая коронавируса, сообщил оперативный штаб.

Число вновь выявленных за сутки заражений опустилось ниже 17 тысяч впервые с конца октября 2020 года.

Также за сутки зафиксировано 539 летальных исходов, по выздоровлении выписаны 22 372 человека.

За весь период в России от коронавируса скончалось 74 158 человек, число выздоровевших увеличилось до 3 340 545 человек.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 3 884 730 случаев коронавирусной инфекции.