02 Февраля 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
коллаж, плата за электричество (2018) | Фото: Накануне.RU

В Пермском крае прокуратура проведет дополнительную проверку завышенных тарифов ЖКХ

Пермский край вошел в число регионов, где будут проведены дополнительные проверки из-за нарушений при формировании тарифов на услуги ЖКХ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры.

Также надзорное ведомство берет под контроль Кировскую и Ульяновскую области.

"В Пермском крае, Кировской и Ульяновской областях вмешательство прокуроров потребовалось в связи с завышением тарифов на услуги по электро-, тепло- и водоснабжению, а также водоотведению путем необоснованного включения в них затрат сбытовых компаний на выплаты топ-менеджменту, обслуживание автомобилей, дорогостоящую аренду помещений", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Генпрокуратура РФ поручила территориальным прокурорам организовать дополнительные надзорные мероприятия на данном направлении.

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В Пермском крае прокуратура проведет дополнительную проверку завышенных тарифов ЖКХ

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Теги: прокуратура, проверка, тарифы



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