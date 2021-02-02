В Пермском крае прокуратура проведет дополнительную проверку завышенных тарифов ЖКХ

Пермский край вошел в число регионов, где будут проведены дополнительные проверки из-за нарушений при формировании тарифов на услуги ЖКХ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры.

Также надзорное ведомство берет под контроль Кировскую и Ульяновскую области.

"В Пермском крае, Кировской и Ульяновской областях вмешательство прокуроров потребовалось в связи с завышением тарифов на услуги по электро-, тепло- и водоснабжению, а также водоотведению путем необоснованного включения в них затрат сбытовых компаний на выплаты топ-менеджменту, обслуживание автомобилей, дорогостоящую аренду помещений", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Генпрокуратура РФ поручила территориальным прокурорам организовать дополнительные надзорные мероприятия на данном направлении.