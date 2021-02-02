ФСБ задержала 43 подпольных оружейника в 19 регионах РФ

Сотрудники ФСБ провели обыски в нелегальных оружейных мастерских в 19 регионах России.

В пресс-службе ведомства сообщили, что задержаны 43 подпольных оружейника. Прекращена деятельность 28 незаконных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Из незаконного оборота изъяты 50-мм пехотный миномет и 45-мм пушка, а также еще 191 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

Обыски прошли в Москве, республиках Карелия, Коми, Мордовия, Хабаровском и Краснодарском краях, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях.

В августе прошлого года ФСБ совместно с МВД и Росгвардией провели спецоперацию против подпольных оружейников в пяти регионах страны. Было изъято огнестрельное оружие, гранаты и патроны, задержаны 25 человек.

Подпольные оружейники были задержаны в Москве, Санкт- Петербурге, Белгородской, Тюменской и Челябинской областях. В их домах были проведены обыски.