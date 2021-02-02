02 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
Снег (2021) | Фото: Накануне.RU

Вторая попытка. Орлов перевел службы благоустройства в режим полной готовности из-за снегопада в Екатеринбурге

Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов перевел службы благоустройства в режим полной готовности из-за снегопада, обрушившегося на уральскую столицу 2 февраля. По сообщению МЧС, обильные осадки будут идти в течение всего дня. В связи с этим Орлов распорядился оперативно организовать активное прометание улично-дорожной.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, для уборки города сегодня буде задействовано 374 рабочих и 197 единиц спецтехники: 26 КДМ, 40 тракторов, семь снегопогрузчиков, 13 фронтальных погрузчиков, 88 самосвалов, 13 грейдеров, один шнекоротор, семь бульдозеров, один автомобиль УАЗ, а также подметально-уборочная машина "Скандия".

Это будет вторая попытка Орлова противостоять непогоде, первую он, по мнению многих горожан, проиграл. Напомним, что жители уральской столицы продолжают жаловаться на заваленный снегом город. Вместе с этим, Алексей Орлов ответил на массовые жалобы горожан насчет плохой уборки, отметив, что обилие снега хорошо скажется на урожае.

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Вторая попытка. Орлов перевел службы благоустройства в режим полной готовности из-за снегопада в Екатеринбурге

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Теги: Орлов, служб благоустройства, режим повешенной готовности, Екатеринбург, снегопад



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