Вторая попытка. Орлов перевел службы благоустройства в режим полной готовности из-за снегопада в Екатеринбурге

Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов перевел службы благоустройства в режим полной готовности из-за снегопада, обрушившегося на уральскую столицу 2 февраля. По сообщению МЧС, обильные осадки будут идти в течение всего дня. В связи с этим Орлов распорядился оперативно организовать активное прометание улично-дорожной.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, для уборки города сегодня буде задействовано 374 рабочих и 197 единиц спецтехники: 26 КДМ, 40 тракторов, семь снегопогрузчиков, 13 фронтальных погрузчиков, 88 самосвалов, 13 грейдеров, один шнекоротор, семь бульдозеров, один автомобиль УАЗ, а также подметально-уборочная машина "Скандия".

Это будет вторая попытка Орлова противостоять непогоде, первую он, по мнению многих горожан, проиграл. Напомним, что жители уральской столицы продолжают жаловаться на заваленный снегом город. Вместе с этим, Алексей Орлов ответил на массовые жалобы горожан насчет плохой уборки, отметив, что обилие снега хорошо скажется на урожае.