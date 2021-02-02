02 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
Заседание суда по делу Лошагина (2021) | Фото: Накануне.RU

Фотограф-убийца Лошагин останется в колонии - так решил суд

Сегодня, 2 февраля, в Свердловском областном суде рассматривали апелляционное представление прокурора и апелляционную жалобу на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга о замене наказания фотографу Дмитрию Лошагину. В итоге облсуд постановил отменить решение районного суда, а значит, Лошагин останется в колонии.

Суд, Лошагин(2015)|Фото: Накануне.RU

Напомним, в 2015 году Лошагина признали виновным в убийстве жены-модели и осудили на 10 лет строгого режима. Позднее облсуд снизил ему срок до 9 лет 10 месяцев. В декабре прошлого года суд смягчил наказание фотографу, заменив неотбытую часть срока на ограничение свободы на 3 года и 25 дней. Таким образом, Дмитрий должен покинуть колонию. Однако в прокуратуре посчитали, что замена наказания Лошагину на более мягкое является несправедливой из-за чрезмерного смягчения назначенного ему приговора. Надзорное ведомство подало апелляцию, которую сегодня рассматривал областной суд. Сам осужденный на заседании отсутствовал - по мнению защиты, чтобы не отвечать на неудобные вопросы о возмещении материального вреда и об особых условиях содержания в колонии.

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Фотограф-убийца Лошагин останется в колонии - так решил суд

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Теги: Дмитрий Лошагин, убийство



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