Меркель: Вакцинироваться от коронавируса нужно ежегодно

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вакцинироваться от коронавируса теперь придется ежегодно. Об этом она сказала после совместного заседания с главами земельных правительств страны, представителями Еврокомиссии и фармацевтических корпораций, сообщает DW.

По ее словам, это все похоже на грипп: каждый год будет новая мутация и каждый год будет нужна новая вакцина.

Немецкая корпорация BioNTech и американская Pfizer пообещали поставить в ЕС еще до 75 миллионов доз вакцины во втором квартале 2021 года. А всего эти две корпорации планируют до конца 2021 года произвести около 2 млрд доз.

Население ЕС составляет около 450 млн человек. Еврокомиссия ставит цель к лету 2021 вакцинировать 70% взрослого населения ЕС.

Как сообщало Накануне.RU, Pfizer оказывала давление при сертификации своей вакцины в Европе. По данным Le Monde, в Европейском агентстве лекарственных средств указывали, что с вакцинами Pfizer и Moderna есть проблемы. Ключевая претензия заключалась в качественных различиях между коммерческими партиями и теми, которые применялись в ходе клинических испытаний. Однако председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен давала понять, что Pfizer и Moderna должны быть зарегистрированы.