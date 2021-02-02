02 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
Фонд памяти группы Дятлова, конференция (2021) | Фото: Накануне.RU

Сокурсник дятловцев раскритиковал работу прокуратуры по изучению причин гибели туристов

Сокурсник "дятловцев" Пётр Бартоломей на конференции, посвящённой памяти группы Дятлова, рассказал о неудачном опыте сотрудничества по теме с прокуратурой, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Началось всё в 2019 г. с пресс-конференции нашей прокуратуры, которой Генеральная прокуратура поручила выбрать версию. Возглавлял это Курьяков. Меня пригласили, сказав, что это поможет выполнению реальных действий. К сожалению, конференция прошла под знаком отчёта Курьякова о том, что это была лавина. И в марте они собирались поехать на перевал. Мне было стыдно, казалось, что я - соучастник, хотя я - рьяный "техногенщик". Техноген - взаимодействие человека и техники. Не оружия, а именно техники", - сказал Бартоломей.

Он уточнил, что после прокуратура не сочла нужным обратиться к нему, а только, очертя голову, говорила о лавине.

"Я написал письмо в Генпрокуратуру. Юристы его поправили. Итог - ни ответа, ни привета. Вдруг 4 января уже 2020 г. Генпрокурора сняли. Потом назначили Краснова. Я написал, жалуясь на Чайку и его подчинённых, которые не обратили внимание на многие вещи. Потом я получил ответ. "Ваше письмо перенаправлено в Свердловскую областную прокуратуру". Первое дело - отфутболить. А Курьяков мне перед этим сказал, что ничего не получится, не следует, мы уже всё доказали", - сказал Бартоломей.

Потом он написал другой сотруднице Генпрокуратуры, Анне Генераловой, но от неё ответа не было вовсе. Также Бартоломей высказался о создании "Общества памяти группы Дятлова".

"Появилось желание создать организацию, которая юридически добилась бы возбуждения уголовного дела. Без этого дело не сдвинется. Адвокат Евгений Черноусов и писатель Олег Архипов, стоящие у истоков организации, сказали о том, что в организации должны быть единомышленники", - сказал Бартоломей.

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Сокурсник дятловцев раскритиковал работу прокуратуры по изучению причин гибели туристов

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Теги: группа дятлова, конференция дятловцев



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