Число привитых от коронавируса в США превысило количество заразившихся

В США вакцину от нового коронавируса к 1 февраля получили 26,5 млн жителей. По данным Bloomberg, это больше, чем число выявленных случаев заражения за все время - 26,2 млн.

Отмечается, что ежедневно прививку от COVID-19 получают около 1,35 млн американцев, что больше, чем в любой другой стране мира, пишет Regnum.

При этом обе дозы вакцины пока получили только 1,8 процента американцев.

Ранее компания Pfizer сообщила администрации президента США, что не сможет предоставить большое количество дополнительных доз вакцины против коронавируса до конца июня или июля. По данным газеты Washington Post, другие страны скупили большую часть запасов. Теперь возникают сомнения по поводу того, смогут ли американские власти провести вакцинацию большей части населения страны к концу весны или началу лета.