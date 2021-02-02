Район Мосгорсуда заполнили автозаки и ОМОН – рассматривается дело Навального

Мосгорсуд сегодня рассматривает ходатайство ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". По данным СМИ, оппозиционера уже доставили в здание суда, также на заседание приехали защитники, обвинение, супруга Навального Юлия.

На заседание пускают по одному журналисту от СМИ, корреспондентов очень много, особенно иностранных, сообщают telegram-каналы. Также прибыли и дипломаты, например, представители британского посольства.

Журналистов тщательно досматривают на подходе к Мосгорсуду, но не только их. СМИ сообщают о досмотрах даже рядом со станцией метро "Преображенская площадь" (ближайшая к суду). Досматривают как сторонников Навального, которые пришли его поддержать, так и просто прохожих. Близлежащие дворы наполнились полицейскими патрулями, пригнали автозаки.

Вот что пишет депутат Мосгордумы Михаил Тимонов в своем Telegram-канале: "Прогулялся с собакой вокруг дома... Никогда не был под оккупацией, но, кажется, начинаю представлять, как это... Вроде, и ребята свои, улыбчивые, но полное ощущение, что мы в этом городе не хозяева. Что он захвачен. Кстати! В магазине заметил двух новых менеджеров: молодых, с короткими стрижками и явно не слишком занятых продажей.)) Беспрецедентные меры предосторожности".