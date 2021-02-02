02 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

В ФАС опровергли информацию о приостановке реконструкции моста на Малышева в Екатеринбурге

В ФАС Свердловской области опровергли информацию о расторжении контракта с подрядчиком и приостановлении реконструкции каменного моста на Малышева в Екатеринбурге. Жалоба на нарушения в документации закупки была подана за пределами сроков, а потому рассматривалась как внеплановая проверка. Более того, никакого предписания не выдавалось, а госконтракт и дальше будет реализовываться.

"Принято решение о привлечении ответственного должностного лица к административной ответственности. Предписание никакое не выдается, потому что на момент обжалования контракт уже заключили. У нас нет правовых основ для расторжения таких контрактов или их приостановления, потому просто выявлено нарушение, предписание не выдали. То есть госконтракт и дальше реализуется, а работы будут проводиться", - рассказали Накануне.RU в ФАС.

В мэрии Накануне.RU также подтвердили данную информацию, более подробно описав всю ситуацию. Как оказалось, после объявления на электронных площадках конкурса, ФАС заметила, что в конкурсной документации нет упоминания о том, что подрядная организация, разрабатывающая проект реконструкции моста, имеет лицензии на работу с памятниками истории архитектур. Данная организация не ведет каких-либо работ на объекте, а потому ни о какой приостановке реконструкции не речи не идет.

"В документе (от ФАС), если его внимательно прочитать, речь идет о привлечении к ответственности лица, который готовил конкурсную документацию. Он не учел этот пункт. Но и больше ничего в постановлении ФАС нет. В связи с этим я обратилась за комментарием к руководителю нашей муниципальной организации, которая и разместила эту закупку - МБУ "Городское благоустройство", - рассказала начальник отдела информационного сопровождения Виктория Мкртчян.

Согласно словам руководителя предприятия, контракт на проведение проектных работ не будет расторгнут, поскольку нарушения не являются существенными. Для решения проблемы подрядная организация проектировщик может привлечь субподрядчика - организацию, которая уже имеет соответствующую лицензию в том объеме, который связан непосредственно с объектами охраны.

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В ФАС опровергли информацию о приостановке реконструкции моста на Малышева в Екатеринбурге

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Теги: мост на Малышева, реконструкция, администрация Екатеринбурга, ФАС



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