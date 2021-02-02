Депутат Крашенниников придумал ответ на протесты: "Будем развивать молодежные парламенты"

Депутат Государственной думы Павел Крашенинников, который вновь претендует на лидерство в свердловском списке "ЕР" в сентябре, в своей альма-матер УрГЮУ в Екатеринбурге провел лекцию для студентов, посвященную выходу его книги "Советское право. Итоги".

Он назвал Сталинскую Конституцию красивым "прикрытием", а главными героями нового тома исследований о советском праве стали диссиденты, Крашенинников особо отметил таких "родоначальников правозащиты", как Солженицын и Сахаров. Отвечая на вопросы молодого поколения, Крашенинников сказал, что оппозиция - это хорошо, а новая Конституция вовсе не запрещает однополые отношения, также он отметил, что международное право все равно превалирует над нашими законами, хотя в ходе голосования по поправкам нас убеждали в обратном.

Почему государственная молодежная политика ничего не может противопоставить оппозиции, которая 23 и 31 января перетянула детей на свою сторону? - такой вопрос депутату ГД Павлу Крашенинникову задал один из студентов Юракадемии.

"Я считаю, что оппозиция - это нормально, то, что она есть, дает развиваться всем, - сказал Крашенинников. - Конкуренция в экономике, в политике - это хорошо. При этом, конечно, мы все должны жить в правовом поле. Есть законодательство, если нужно его править - давайте править".

Крашенинников считает, что люди вышли на протесты, потому что студенты "засиделись дома", и всему виной пандемия, то, что на митинги "вытаскивали" детей, неправильно, но сейчас, по его мнению, не стоит на горячую голову ужесточать законодательное право.

"Молодежная политика должна быть связана с тем, что нужно приходить, рассказывать людям, почему так, почему иначе. Откуда это все взялось - откуда ноги растут вообще из всех явлений. Я всегда считал, что у нас в Думе должно быть достаточно большое количество различных партий, сейчас четыре, пускай пройдут больше - я, честно говоря, только за. То что молодежные парламенты создаются - это тоже хорошо, но сегодня сил не хватает, надо этим заниматься. Но это уже идеологическая история", - размыто ответил депутат.

Студентов-юристов интересовал и момент с однополыми браками, которые в новой Конституции запретили, Крашенинников как человек, участвовавший в разработке поправок, пояснил этот момент так: брак теперь юридически закреплен как союз мужчины и женщины, но никто не запрещает жить вместе людям одного пола, просто они не могут стать наследниками первоочередной степени и иметь общее имущество, если нет договора совместной собственности.

"Никто не собирается запрещать проживание людей без брака, проживание людей однополых - ради бога, кто как хочет, тот так и живет. Если все это в рамках закона, все нормально. Живут они и пусть живут, но совместной собственности у них быть не может и в случае отсутствия завещания они не будут наследниками первой очереди, вообще наследниками не будут, - сказал депутат ГД. - Мы говорим про брак, что это союз между мужчиной и женщиной. Что тут такого?"

В этом контексте он прокомментировал и разрекламированную в рамках голосования за новую Конституцию меру, что наше законодательство теперь превалирует над международным.

"Нам часто вбрасывают, что у нас теперь, если международный договор противоречит закону, будет действовать закон. Неправильно! Читайте Конституцию и в том числе те поправки, которые были приняты, - сказал Крашенинников. - У нас иерархия такая: Конституция, далее международный договор, дальше идут законы. Закон, если противоречит международному договору - он не действует. А если договор не соответствует Конституции, то это дело рассматривает Конституционный суд", - сказал Павел Крашенинников.