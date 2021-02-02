"Гибель группы превратили в шоу". Сокурсник дятловцев раскритиковал разбор смерти туристов по ТВ

В Екатеринбурге идёт конференция, посвящённая гибели группы Дятлова. В силу коронавирусных ограничений участников собралось меньше. Во вступлении сокурсник погибших Пётр Бартоломей отметил, что трагедию смерти туристов превратили в шоу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Бартоломей отметил, что в советское время проходил турнир на приз группы Дятлова.

"Ещё в 60-е много делали для памяти группы. Тот памятник, который есть на Михайловском кладбище, невозможно было бы сделать без помощи профкома. Память о группе Дятлова превратили в шоу", - сказал Бартоломей.

Глава Фонда памяти группы Дятлова Юрий Куцевич перед началом конференции отметил, что участников собралось немного в силу ситуации с коронавирусом.

"Умер поисковик Михаил Шаравин. Он первым нашёл палатку. Вышло несколько книг. Например, поисковика Сергея Согрина. Были поездки на перевал", - сказал Кунцевич.

Он отметил, что вышло много телепередач по теме, однако они не всегда говорят правду.

"Вышел сериал на ТНТ. К нему были вопросы, но потом мы увидели, что в названии было "мистический". Это сняло вопросы. Если бы со мной консультировались, было бы ясно, кто как поступил бы", - сказал Кунцевич, уточнив, что дети войны получили серьёзное воспитание.

Бартоломей отметил, что сериал дискредитирует советский спорт.

"Юдин вообще показан предателем, Дятлов "шарит" по карманам. Такого быть не может!" - сказал Бартоломей.

Фонд подал заявку на создание на кладбище некрополя дятловцев, но в стороне от "основных дорог". Кунцевич отметил, что количество версий смерти группы перевалило за 100.