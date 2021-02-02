Американский бизнесмен выкупил места на Crew Dragon и разыграет их перед полетом в космос

Следующий полет космического корабля Crew Dragon будет полностью коммерческим: экипаж из четырех человек составят не профессиональные астронавты, а "космические туристы". Полет состоится в четвертом квартале этого года. В ходе него корабль SpaceX выйдет на околоземную орбиту и проведет на ней два-четыре дня, но при этом стыковки с МКС не будет.

Сегодня же стало известно, что места на борту корабля выкупил основатель и глава компании по обработке онлайн-платежей Shift4 Payments Джаред Исаакман. Он даже уже придумал название для этой миссии – "Вдохновение 4" ("Inspiration4").

Остальных трех членов экипажа бизнесмен собирается выбрать таким образом: один человек будет выбран из числа лучших медработников, которые помогают детям в борьбе с раком, один – из числа посетителей сайта нашей миссии, сделавший пожертвование, а также вдохновляющий предприниматель, развивающий свой бизнес.

Американские СМИ считают, что медработник уже выбран – это будет кто-то из сотрудников детской больницы в Сент-Джуд, которой помогает Исаакман. Второго человека – жертвователя – выберут, вероятно, случайным образом. Бизнесмен рассчитывает, что с помощью такой кампании ему удастся собрать не менее $100 млн для больницы, еще столько же он сам собирается пожертвовать подшефной организации.

Еще одного участника экспедиции – бизнесмена – вероятно выберут на конкурсе, связанном с компанией Исаакмана - Shift4 Payments. Участники могут открыть интернет-магазин, используя платформу компании, и отправить видео на суд "жюри знаменитостей".

После отбора победители присоединятся к Исаакману и его "обширному плану тренировок". Он заявил, что собирается устроить для экипажа "неудобные и стрессовые ситуации (для проверки) задолго до того, как они отправятся в космос".

Ни Исаакман, ни глава SpaceX Илон Маск ничего не сказали о медицинских и физических требованиях к участникам. "Если вы можете покататься на американских горках, вам должно быть хорошо и на Dragon", - сказал Маск. Впрочем, несколько физических параметров все же озвучено: надо быть старше 18 лет, не выше 198 см, не тяжелее 113 кг.

Исаакман не стал рассказывать, во сколько ему обошелся выкуп мест на корабле, а также другие расходы на подготовку и рекламное сопровождение кампании, включая рекламу, которая будет транслироваться во время финала Суперкубка (главное национальное спортивное событие в США).

Маск заметил, что коммерческие полеты нужды его компании, чтобы финансировать программу Starship – проект сверхтяжелой ракеты для освоения дальнего космоса (в первую очередь – для полетов на Марс). В миссии "Вдохновение 4" будет использоваться корабль "Resilience", который в настоящее время пристыкован к Международной космической станции для миссии NASA Crew-1.