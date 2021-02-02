Минтранс смягчит требования к фотосъемке автомобилей в ходе ТО

Минтранс прорабатывает вопрос о смягчении новых норм техосмотра, которые должны вступить в силу с 1 марта, сообщает газета "Коммерсант".

По данным издания, речь идет о требовании сопровождать фото автомобиля во время техосмотра показаниями системы ГЛОНАСС с погрешностью определения не более 15 метров по координатным осям.

Выяснилось, что из-за плотной застройки вокруг пунктов техосмотра и, как следствие, искажения спутникового сигнала многие операторы не могут соблюсти требование.

Кроме того, планируется внести изменения в требования к "производственно-технической базе" пунктов техосмотра, поскольку для их соблюдения необходимо вкладывать деньги и переоборудовать служебные помещения.

Напомним, с 1 марта процесс техосмотра должен будет обязательно фиксироваться на фото и видео, а итоговая съемка - загружаться в централизованную базу Единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО).

Кроме того, диагностические карты переводят в электронный вид, вводится штраф за езду без ТО - 2 тысячи рублей.