02 Февраля 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский в сериале &quot;Слуга народа&quot; (2019) | Фото: okko.tv

Сдали своего. Из "Слуги народа" выгнали депутата, против которого США ввели санкции

Депутат украинской Рады Александр Дубинский исключен из президентской фракции "Слуга народа". Решение принято на заседании фракции. "За" проголосовали 198 депутатов, 29 - "против", 19 воздержались.
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Накануне.RU писало о том, что Минфин США ввел санкции против семерых граждан Украины, связанных с обнародованием "пленок Деркача" - аудиозаписей о влиянии Джо Байдена на Украину в прошлые годы. Под санкции попал и Дубинский под предлогом "вмешательства в американские выборы". И президент Владимир Зеленский вместо защиты депутата из своей же партии призвал его уйти.

При этом Зеленский в интервью американскому каналу HBO пообещал и уголовное дело по поводу этого "вмешательства".

Характерно, что глава "Слуги народа" Давид Арахамия заявил: Дубинского исключили, так как он не согласился уйти сам. То есть выдал цель за причину.

Сам Дубинский отреагировал эмоционально. На своей странице он назвал это решение трусливым и подлым - ему даже не дали выступить. И это показало "истинное лицо актеров на политической сцене Украины".

"Это не мой персональный вопрос. Это вопрос субъектности нашей страны и ее власти, избранной украинским народом. Я не желаю, чтобы страна жила в искусственно навязанной кем-то повестке дня и не решала те важнейшие проблемы, которые, прежде всего, волнуют наших избирателей. Вместе с Президентом в пропасть идет и наша страна", - написал Дубинский.

Депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский написал, что власти "выбрали позор в надежде не получить войну". Видимо, с Вашингтоном.

Юрист и бывший замглавы администрации президента Андрей Портнов также написал, что исключать депутата из-за позиции другой страны, не дав ему права на защиту, - "это предательство, трусость, позор и коленопреклонение". А "Слуга народа" подчеркивает, что управляется из вне.

"Сдали своего. Не нарушившего ни один украинский закон. Не осужденного ни одним украинским и даже американским судом. Просто на основании одного лишь подозрения американского Минфина", - подчеркивает "Политнавигатор".

Символично, что как раз накануне центр "Социальный мониторинг" представил результаты опроса. И "Слуга народа" впервые с момента своего возникновения потеряла первое место, уступив его "Оппозиционной платформе - за жизнь" (21% против 23%).

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Сдали своего. Из "Слуги народа" выгнали депутата, против которого США ввели санкции

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Теги: Украина, Слуга народа, США



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