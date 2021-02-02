02 Февраля 2021
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Челябинский областной инфекционный центр (2021) | Фото: Накануне.RU

Полпред Якушев начал осмотр Челябинска с инфекционки

В Челябинске сегодня работает полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев. Свой визит в регион полпред начал с посещения областного инфекционного центра, который был построен за 74 дня.

Как передает корреспондент Накануне.RU, Владимир Якушев вместе с губернатором Алексеем Текслером осмотрели корпуса больницы, пищеблок и лабораторию.

Челябинский областной инфекционный центр(2021)|Фото: Накануне.RU

Челябинский областной инфекционный центр(2021)|Фото: Накануне.RU

Также 2 февраля в рамках визита Якушев посетит челябинские предприятия АО "Конар": ООО "Современные кузнечные технологии" и АО "Транснефть Нефтяные Насосы", и примет участие в подписании соглашения о взаимодействии между правительством Челябинской области и ПАО "Фортум", направленного на реализацию мероприятий по улучшению экологической обстановки в регионе. А 3 февраля полпред будет работать в Озерске.

Напомним, 11 ноября 2020 г. в Малой Сосновке начала работать новая областная инфекционная больница. На ее строительство из бюджета области было выделено 1,9 млрд руб., ещё 550 млн направлено на оснащение медицинского учреждения. Это самая крупная больница в области. В ноябре на заседании ЗСО депутаты одобрили выделение средств на строительство второй очереди медучреждения, это 589 млн руб. на развертывание 252 дополнительных коек с кислородным обеспечением.

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Полпред Якушев начал осмотр Челябинска с инфекционки

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Теги: владимир якушев, визит, челябинск



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