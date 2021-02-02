Ранее судимые тюменцы подожгли квартиру фейерверком, чтобы скрыться от полиции

В Тюмени задержаны местные жители, подозреваемые в ограблении двух ювелирных магазинов и разбойном нападении на продуктовый. В надежде скрыться от правоохранительных органов, ранее судимые тюменцы, подожгли съемную квартиру и применили против сотрудников СОБРа Росгвардии фейерверки. Каждый из инцидентов был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

"Два ограбления тюменских ювелирных салонов были совершены по одинаковой схеме. Один из злоумышленников оставался у входа в торговый зал, а второй просил у продавца на примерку дорогостоящий золотой перстень. Когда украшение оказывалось в руках мужчины, он и его сообщник выбегали из магазина", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Разбойное нападение было совершено спустя два дня. Неизвестные угрожали продавцу предметом, похожим на нож, с целью похитить деньги из кассы. Однако женщина воспользовалась перцовым баллончиком, из-за чего злоумышленникам пришлось скрыться.

В итоге полиция установила личность подозреваемых. При задержании мужчины подожгли арендуемую ими квартиру и выпустили в сторону входной двери фейерверк. Таким образом, тюменцы пытались скрыться от правоохранителей через окно четвертого этажа, однако побег не увенчался успехом. Мужчин задержали. В отношении их возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 161 и 162 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Третий фигурант – предполагаемый соучастник одного из грабежей – был задержан позже. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовных дел продолжается.