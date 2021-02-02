Сбер вошел в тройку лидеров-рекламодателей на российском ТВ

Впервые за последние 12 лет российская компания стала одним из трех лидеров-рекламодателей на отечественном федеральном ТВ. За Nestle и Mars в 2020 году идет Сбербанк (данные агентства Initiative).

В минувшем году Сбер на 90% увеличил закупку рекламы на ТВ. В целом доля российских рекламодателей за год составила 55%, пишет "Коммерсант". Больше ТВ-рекламы стало у "Тинькофф", Mail.ru Group, Wildberries, "Отисифарм", МТС, "Мираторг", указывают в Initiative. В Национальном рекламном альянсе сообщили, что в целом рынок телерекламы в минувшем году сократился на 3%.

По мнению участников рынка, рост доли российских рекламодателей связан с пандемией: локальные бренды пострадали меньше иностранных, они больше инвестировали в рекламу. Свой эффект оказало и развитие экосистем (Сбер, МТС, Тинькофф, Яндекс).