02 Февраля 2021
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Политика Свердловская область
Ирина Новоселова, заместитель губернатора ЯНАО, руководитель аппарата губернатора ЯНАО (2021) | Фото: t.me/NUR24RU

Новым замгубернатора ЯНАО назначена Ирина Новоселова

С сегодняшнего дня на должность заместителя губернатора и руководителя аппарата губернатора ЯНАО заступила Ирина Новоселова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. Напомним, что с 2018г. Новоселова работала старшим советником главы округа.

Ирина Новоселова - уроженка Нижневартовска. Окончила Тюменский государственный университет по специальности "Экономика" со степенью магистра, а также Тюменский государственный нефтегазовый университет по направлению "Нефтегазовое дело". На данный момент обучается в аспирантуре Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

С 2013 г. нынешний замгубернатора трудилась в Департаменте инвестиционной политики правительства Тюменской области, занимаясь вопросами инвестиционного развития региона. Позже стала ответственна за формирование стратегии взаимодействия с клиентами государственного сектора в ПАО "Сбербанк".

В 2016 года перешла на должность эксперт-консультанта заместителя губернатора ЯНАО по вопросам развития экономики и инвестиционного потенциала региона.

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Новым замгубернатора ЯНАО назначена Ирина Новоселова

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Теги: замгубернатора, Ирина Новоселова



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