Занятия спортом недоступны для большинства населения - Счетная палата

Реализация Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2020 года не достигла такой поставленной цели, как обеспечение доступности массового спорта для всех групп населения. Об этом говорится в отчете Счетной палаты (СП).

В качестве основной причины неуспеха СП указывает дороговизну спортивно-оздоровительных услуг , а также недостаточное развитие сети соответствующих организаций . В целом по России на начало 2020 года обеспеченность граждан спортивными сооружениями составила 56%. При этом в ряде регионов она очень низка: в Ингушетии - 17%, Дагестане - 28%, Крыму - 32%, Московской области - 30%. И рост общего числа спортивных сооружений не решает проблему их доступности во многих регионах. Остро стоит и проблема доступности спортивных занятий для людей с инвалидностью - под их потребности адаптировано только 27% существующих спортивных объектов.

Одной из причин недоступности спортивных занятий является недостаток нормативно-правового регулирования. В законодательстве нет даже принципов предоставления физкультурно-оздоровительных услуг. Также отсутствует единый перечень льготных услуг для социально незащищенных групп населения и порядок их субсидирования государством.

За последние три года на развитие массового спорта было направлено 250 млрд рублей, но они ушли на строительство спортивных сооружений и создание инфраструктуры, а не на повышение финансовой доступности спортивных занятий. Только в двух регионах (Москва и Приморский край) государство компенсирует организациям обслуживание льготников. В результате, например, в 2019 году плавание в бассейне без тренера, что дешевле всего, было недоступно для 56% населения, а с тренером - для 75%. Еще бóльшие проценты - для занятий в тренажерном зале.

В результате до 70% населения не могут себе позволить систематические занятия физической культурой и спортом.

СП обнаружила такую весьма интересную деталь. По данным Минспорта, число занимавшихся физкультурой и спортом в 2018 году в возрасте 15-18 лет превысило фактическую численность граждан России этого возраста. Обнаружено и завышение оценки загруженности спортивных объектов почти в два раза.

В Минспорте с выводами Счетной палаты согласились.