В 2020 году Россия установила 20-летний рекорд по выдаче паспортов

В 2020 году Россия установила 20-летний рекорд по выдаче гражданства иностранцам или лицам без такового. Паспорт получили 656,3 тыс. человек, это данные миграционной статистики МВД, которую изучили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

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Эксперты отмечают, что положительная динамика в выдаче гражданства наблюдается все последние года (за исключением 2018-го). В 2020 году рост составил 32%, а годом ранее – вообще 85% (благодаря упрощению процедуры для жителей ДНР и ЛНР).

По закону российское гражданство можно получить в общем или упрощенном порядке. В первом случае человеку необходимо оформить разрешение на временное проживание, затем, не ранее чем через год, он может получить вид на жительство, а еще через пять лет приобретает право подать документы на гражданство.

Однако большинство мигрантов получает гражданство по "упрощенке". Такая возможность есть у жителей Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины, а также у имевших гражданство СССР жителей бывших союзных республик, у признанных таковыми носителей русского языка, у окончивших российские вузы иностранцев, у высококвалифицированных специалистов. В упрощенном порядке получить российский паспорт могут и ближайшие члены семьи гражданина РФ. В зависимости от соответствия потенциального резидента необходимым критериям, сроки оформления гражданства сокращаются до одного года, а нередко и до трех месяцев. За последние годы механизм приобретения гражданства РФ упрощался для многих категорий лиц, одна из последних важных законодательных новаций, вступившая в силу в конце июля 2020 года, отменяет необходимость отказываться от имеющегося гражданства иностранного государства, отмечают эксперты.

Большинство получателей российского гражданства – жители Украины (62,4% или 409,5 тыс. человек). "Рекордные выдачи паспортов в минувшем году были обеспечены, прежде всего, за счет Донбасса: жители ДНР и ЛНР массово стали получать гражданство РФ в упрощенном порядке. Интересно, что многие из них не перебираются жить на территорию России. Однако даже без учета украинского фактора Россия все чаще предоставляет гражданство жителям соседних стран и упрощает этот процесс. Очередное смягчение требований произошло летом минувшего года после завершения локдауна - в период, когда из страны уехало большое количество иностранных рабочих и на рынке образовался дефицит рабочей силы", - говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Второй по численности группой стали выходцы из Таджикистана (9,7%, или 63,4 тыс. чел.), далее следуют уроженцы Казахстана (6,6%, или 43,4 тыс. чел.), Армении (4,7%, или 30,5 тыс. чел.), Узбекистана (3,5%, или 23,1 тыс. чел.), Азербайджана (3,3%, или 21,9 тыс. чел.), Молдовы (3,1%, или 20,6 тыс. чел.), Киргизии (1,8%, или 11,9 тыс. чел.), Белоруссии (1,6%, или 10,4 тыс. чел.).

Наконец, десятой по численности группой получателей российских паспортов стали лица без гражданства - это соотечественники, преимущественно бездомные либо бывшие заключенные, имеющие только паспорта СССР: за минувший год легализоваться смогли порядка 8 тыс. таких людей (1,2% среди всех получателей паспортов).

Оставшиеся 2% выданных паспортов приходятся на жителей других стран. Так, гражданство РФ получили несколько тысяч уроженцев Грузии и Туркмении. Попадаются среди желающих стать гражданином России и выходцы из дальних стран, в их числе 203 жителя Германии, 148 граждан США, 90 греков, 86 итальянцев, 78 французов, 70 китайцев, 46 поляков, 32 британца, 19 канадцев, 16 финнов, 14 испанцев, по 12 австралийцев и голландцев, 7 швейцарцев, 6 шведов, 5 бельгийцев, 4 датчанина, 3 норвежца и 2 португальца. По одному российскому паспорту получили выходцы из Японии, Гватемалы, Гонконга, Содружества Доминики, Кении, Кувейта, Лаоса, Мали, Мальдив, Мозамбика, Непала, Нигера, ОАЭ и ряда других стран.

По сравнению с 2019 годом представители практически всех перечисленных основных стран в 2020 году стали получать российские паспорта чаще. Единственным исключением стали казахи: их количество среди новоиспеченных россиян снизилось на 14%. Зато число натурализованных украинцев выросло на 37%, таджиков - на 42%, армян - на 27%, узбеков - на 19%, азербайджанцев - на 62%, молдаван - на 31%, киргизов - на 27%, белорусов - на 105%.

Чаще всего в 2020 году иностранцы оформляли гражданство РФ в приграничной с Донбассом Ростовской области (там гражданство получили 48,1%, или 315,7 тыс. человек), где для жителей ДНР и ЛНР работают несколько пунктов выдачи российских паспортов. Далее следуют Московская область (5,8%, или 38 тыс. человек), Москва (3,4%, или 22 тыс. человек), Санкт-Петербург и Ленинградская область (совокупно 3,1%, или 20,6 тыс. человек), Краснодарский край (2,7%, или 18 тыс. человек), Калужская область (2,3%, или 15,2 тыс. человек), Тульская область (1,9%, или 12,4 тыс. человек), Крым (1,7%, или 11,5 тыс. человек), Новосибирская (1,6%, или 10,5 тыс. человек) и Челябинская область (1,5%, или 9,9 тыс. человек).

"России не хватает рабочих рук, причем с учетом структуры нашей экономики больший спрос существует как раз на работников с невысокой квалификацией и соответствующими зарплатными ожиданиями. Поэтому выходцы из соседних государств получают возможности для работы в России, а впоследствии могут оформить вид на жительство и гражданство. Миграционный приток компенсирует естественную убыль российского населения и в особенности сокращение его трудоспособной части", - заключает Трубникова.