Хабаровский край переходит на продажу бензина по карточкам

В Хабаровский край везут бензин из Росрезерва, так как местный НПЗ так и не заработал в полную силу.

Перебои с топливом в Хабаровском крае стали наблюдаться с 18 января, спустя 10 дней на автозаправках образовались огромные очереди. Часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива.

Местные власти сообщали о плановой модернизации хабаровского нефтеперерабатывающего завода и о том, что он вернется к обычному графику работы с 1 февраля.

30 января хабаровский НПЗ запустился, но так и не вошел в производственный цикл. Предприятию не удалось запустить все установки вторичной очистки топлива, чтобы начать выпуск бензина, сообщает Regnum.

В результате было принято решение о поставках топлива для Хабаровского края из Росрезерва. Цистерны будут оправлять ежедневно.

Эти поставки позволят обеспечить свободную продажу топлива вдоль автотрасс. В городах бензин будут продавать в основном по карточкам.