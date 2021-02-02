02 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
уборка снега (2021) | Фото: facebook.com/profile.php?id=100054215800537

"Много снега хорошо для урожая". Орлов рассказал о плюсах плохой уборки екатеринбургских улиц

Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов ответил на массовые жалобы горожан насчет плохой уборки снега. Напомним, что город завален кучами снега во всех районах. Отвечая на вопрос Накануне.RU, претендент на кресло мэра отметил, что обилие снега хорошо скажется на урожае.

"Мы живем на Урале и у нас климат предполагает и снег, и жару, и дождь. Надо быть готовым ко всему. Необходимо настроить работу коммунальных служб и взаимодействие с ГИБДД. Мы этим занимаемся сейчас. Каждое утро проходит короткое селекторное совещание и я в нем принимаю участие. Много снега в Екатеринбурге - это хорошо для урожая, а снег мы уберем. С урожаем нам жить весь год", - сказал Орлов.

На просьбу прокомментировать связь снега и урожая Орлов ответил следующее:

"Если много снега, то значит, много воды в почве. Почва увлажнена неплохо и это народная пословица. Не я придумал. Много воды перекачивается из Нязепетровского водохранилища и у нас сейчас есть недостаток воды", - ответил врио главы города.

Напомним, что свое первое прокурорское представление на посту в мэрии Орлов получил за некачественную уборку улиц.

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"Много снега хорошо для урожая". Орлов рассказал о плюсах плохой уборки екатеринбургских улиц

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Теги: конкурс на пост главы, Алексей Орлов



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