02 Февраля 2021
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Политика Ямало-Ненецкий АО
Александр Норка (2021) | Фото: t.me/nur_adm

Сотрудник "Газпром добыча Ямбург" вошел в состав мэрии Нового Уренгоя

Бывший сотрудник ООО "Газпром добыча Ямбург" Александр Норка вступил на новую должность в администрации Нового Уренгоя. С сегодняшнего дня он займется вопросами работы с представителями городской молодежи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города.

Александр Александрович Норка является полуфиналистом конкурса управленцев "Лидеры России". Окончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина). После этого прошел переподготовку для получения квалификации "специалист по управлению персоналом".

Александр Норка отличился в своей работе организатора благотворительных марафонов и социальных акций. Сейчас же он продолжает принимать активное участие в научно-практических конференциях молодых специалистов и форумах.

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Сотрудник "Газпром добыча Ямбург" вошел в состав мэрии Нового Уренгоя

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Теги: Новый Уренгой, администрация, Александр Норка



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