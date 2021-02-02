Сотрудник "Газпром добыча Ямбург" вошел в состав мэрии Нового Уренгоя

Бывший сотрудник ООО "Газпром добыча Ямбург" Александр Норка вступил на новую должность в администрации Нового Уренгоя. С сегодняшнего дня он займется вопросами работы с представителями городской молодежи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города.

Александр Александрович Норка является полуфиналистом конкурса управленцев "Лидеры России". Окончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина). После этого прошел переподготовку для получения квалификации "специалист по управлению персоналом".

Александр Норка отличился в своей работе организатора благотворительных марафонов и социальных акций. Сейчас же он продолжает принимать активное участие в научно-практических конференциях молодых специалистов и форумах.