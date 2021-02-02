Кандидат Орлов отказался от дебатов - он уже видит себя мэром

Кандидат на пост главы Екатеринбурга Алексей Орлов отказался от открытых дебатов со своим соперником, "яблочником" Дмитрием Калининым. Отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU, исполняющий обязанности мэра уральской столицы отметил, что в этом нет смысла, так как, на его взгляд, это не входит в рамки законных процедур.

Более того, насколько можно понять из ответа Орлова, он уже считает себя мэром. Врио главы рассказал о том, что готов позвать на работу в мэрию кого-то из соперников.

"Какой смысл дебатировать с Калининым? Я готов разговаривать со всеми. Понимаете, надо работать и работе уделять как можно больше времени. Мы движемся в рамках тех процедур, которые установлены законодательством. Дебаты не входят в эти процедуры. Я привык работать и налаживать работу. Хочу встречаться со всеми. Есть 43 кандидата и среди них, я уверен, есть люди с уникальными компетенциями. Я обязательно изучу их анкеты и не исключено, что кто-то из претендентов будет приглашен в мэрию на работу", - заключил собеседник.

Ранее Дмитрий Калинин вышел с плакатом к администрации города, вызвав Орлова на дебаты насчет острых городских тем. Общественника беспокоит благоустройство и уборка улиц.