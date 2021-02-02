Следователи выясняют причину смерти бывшего главы Минсельхоза РФ

В Алтайском крае скончался бывший министр сельского хозяйства РФ, экс-председатель регионального парламента Александр Назарчук.

Предварительной причиной его смерти стало отравление угарным газом из-за обмерзания дымохода, пишет Regnum.

Следствие начало доследственную проверку после инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Как сообщает "Российская газета", следователи не обнаружили очевидных подтверждений отравления газом.

При этом в МЧС подтвердили информацию об утечке в доме экс-министра.