Следователи выясняют причину смерти бывшего главы Минсельхоза РФ
В Алтайском крае скончался бывший министр сельского хозяйства РФ, экс-председатель регионального парламента Александр Назарчук.
Предварительной причиной его смерти стало отравление угарным газом из-за обмерзания дымохода, пишет Regnum.
Следствие начало доследственную проверку после инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Как сообщает "Российская газета", следователи не обнаружили очевидных подтверждений отравления газом.
При этом в МЧС подтвердили информацию об утечке в доме экс-министра.