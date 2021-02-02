Заместитель главреда Mash ушел со своего поста после репортажей из дворца в Геленджике

Заместитель главного редактора проекта Mash (Telegram-канал, более 900 тыс. подписчиков) Сергей Титов объявил об уходе со своего поста.

Журналист написал в своем личном канале, что работа ему нравилась, но давление "людей в костюмах" перечеркнуло "работу талантливых людей".

Титов не называет напрямую причину ухода, но это произошло почти сразу после выхода на Mash репортажа из "дворца в Геленджике" и интервью с бизнесменом Аркадием Ротенбергом, в котором тот называет себя владельцем недвижимости, тогда как ранее в своем проекте Алексей Навальный назвал бенефициаром поместья Владимира Путина.

"Вся эта крутая история резко закончилась. Я понимаю все про репутацию Mash, понимаю про стыдные вещи, но мы правда делали все, что могли (когда могли). Вписывались за Голунова, люто поддерживали людей в Беларуси (просто чекните наши посты про это. Жили в этой серой зоне и отчаянно боролись за возможность не писать говно. Но там решили по другому. Видосы вы видели сами. Работу талантливых людей, тысячи моих бессонных ночей, лучшую отработку зарубежных происшествий (тут конкурентов у меня нет), все наши переживания просто перечеркнули решения людей в костюмах, которым ***** (всё равно) на журналистов. Я с большой любовью отношусь к холдингу (он идеально относится к сотрудникам), с большим уважением к Максиму (Иксанову – главреду Mash – прим. ред.), но все это решали не они. А выше — как в ****** СССР. И пусть они идут *****. Работать в РТ, ВГТРК или Первом я бы никогда не стал. Но людей никто не спросил, они просто взяли и превратили нас в это. Поэтому мне и пришлось отказаться от своей любимой работы", - написал Титов (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Он добавил, что собирается "отдохнуть, походить по храмам и найти что-то еще более амбициозное".

Идея проекта Mash принадлежит бывшему заместителю главного редактора Life Никите Могутину, с которой он обратился к генеральному директору холдинга News Media Араму Габрелянову и его заместителю Анатолию Сулейманову. Главным редактором Mash с 2017 по 2018 год являлся Никита Могутин. С октября 2018 главным редактором является Максим Иксанов. В апреле 2018 года Арам Габрелянов продал свою долю в Mash Никите Могутину. Могутину принадлежали 51 % ООО "Мэш", но эта доля находилась в залоге у Габрелянова по договору займа от июля 2018 года. В сентябре 2018 года Никита Могутин продал свою долю и покинул проект. Согласно расследованию издания "Проект", "Мэш" контролирует Степан Ковальчук — внучатый племянник предпринимателя Юрия Ковальчука, который, как писали СМИ, входит в "ближний круг" президента РФ Владимира Путина.