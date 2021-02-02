Полиция Екатеринбурга задержала бездомного, сжигающего кресты на Лесном кладбище

Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали бездомного 55 лет, который спиливал кресты на Лесном кладбище для костра. Злого умысла мужчина не преследовал, а надеялся подобным образом согреться в зимние дни.

Информацию о задержанном гражданине подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, однако прокомментировать ситуацию пообещали чуть позже. Всего же на екатеринбургском кладбище было спилено 24 могильных креста.