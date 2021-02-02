В Мьянме отпустят часть задержанных в ходе переворота

Военные Мьянмы решили выпустить на свободу часть задержанных в ходе вчерашнего переворота. Китайский канал CCTV со ссылкой на местные источники передаёт, что будут освобождены главы регионов страны и сотрудники их администраций. Тем не менее, пока им предписано оставаться по домам.

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Всего в ходе вчерашнего переворота были задержаны несколько сот человек, включая президента и государственного советника (аналог должности премьер-министра). Высшие лидеры находятся под домашним арестом, о судьбе других задержанных данных практически нет. Власть в стране перешла к главнокомандующему Мин Аун Хлайну.

Руководство армии объяснило этот шаг тем, что результаты прошедших в ноябре парламентских выборов были сфальсифицированы. За год предполагается организовать новые выборы без нарушений.