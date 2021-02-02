02 Февраля 2021
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Онкологи (2020) | Фото: Пресс-секретарь Департамента здравоохранения Тюменской области

Пермский край получит 345 миллионов из федерального бюджета на выплаты медперсоналу

Пермскому краю выделено 16 млн руб. на выплаты медработникам за выявленные онкологические заболевания. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего на эти цели выделено более 1,1 млрд руб. Такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 г. При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра? фонд ОМС направляет деньги в медицинское учреждение, которое, в свою очередь, выплачивает деньги сотрудникам.

Также Пермский край по распоряжению главы правительства получит 329,1 млн руб. на оплату труда новых специалистов учреждений здравоохранения - врачей и среднего персонала. Между регионами распределено 18,3 млрд руб.

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Пермский край получит 345 миллионов из федерального бюджета на выплаты медперсоналу

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Теги: выплаты, врачи, бюджет, онкологические заболевания



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