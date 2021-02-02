Уральские буддисты покинут гору Качканар 8 февраля

Община уральских буддистов, проживающих на горе Качканар (Свердловская область), согласились покинуть место и передать объект под охрану "Евраз КГОКа". Об этом сообщают сами представители Шедруб Линг в официальной группе ВКонтакте.

"На вчерашнем собрании община приняла решение: 8 февраля дежурные покинут религиозный комплекс на горе. С понедельника по четверг объект будет находиться под охраной "Евраз КГОКа", - написано в сообщении.

При этом уже 13 февраля в монастыре запланировано празднование буддийского Нового года по лунному календарю с целым списком мероприятий.

Напомним, что единственный на Среднем Урале буддийский монастырь "Шедруб Линг" должны были снести до 1 марта 2016 г. Приставы начали выселять буддистов, поскольку территория занята ими якобы незаконно и находится в федеральной собственности, а сама земля находится в разработках качканарского месторождения железной руды, принадлежащего Евразу. Буддистам выделили другую землю, однако переезжать туда община не хотела, пока не будет обустроена дорога.

После долгих переговоров, в 2020 г. соглашение все же было заключено, но недавно буддисты сообщили о намерении отказаться от его выполнения, сославшись на то, что в документе о переносе монастыря не указаны конкретные способы сохранения культовых объектов. При этом в компании Евраз объяснили, что жить на месторождении небезопасно из-за разработки СКМ.

Уральские буддисты также обратились за помощью к губернатору Евгению Куйвашеву.