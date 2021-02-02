02 Февраля 2021
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Иосиф Сталин (2015) | Фото:

В Нижневартовске учитель потребовал снять со стены портрет Сталина

В Нижневартовске учитель школы №40 Александр Ковалёв полагает, что портрету Генералиссимуса Победы Иосифа Сталина якобы не место на плакате, где изображены военачальники Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"В стране, где на государственном уровне есть постановление, осуждающее политические репрессии, главный и самый яркий инициатор этих репрессий висит в школах как герой", - написал педагог в своём Instagram.

Далее он говорит о том, что "Сталин до Октябрьского переворота 1917 г. был бандитом, террористом и профессиональным преступником", а после "стал главным инициатором геноцида русского и многих других народов".

Далее Ковалёв сыплет набором перестроечных и западных клише про "Победу вопреки Сталину" и "Сталин ничем не лучше Гитлера".

"Совершенно абсурдно смотрится Сталин вместе с героями войны. Благодаря его бездарной политике, уничтожению командного состава перед войной, сотрудничеству с нацистской Германией перед войной, где Сталин сам развязал Гитлеру руки, помогал ему экономически, наша страна оказалась втянутой в войну. В Великой Отечественной войне победил многострадальный русский народ вместе с другими народами бывшей Российской империи не благодаря, а вопреки Сталину. Дети должны знать, что Сталин – преступник и убийца, ничем не лучше Гитлера", - говорит Ковалёв.

Он также заявил, что якобы после этого поста администрация школы обвинила его в нарушении кодекса профессиональной этики.

Комментарий администрации учебного заведения к моменту публикации получить не удалось. В интервью местному телеканалу N1 ситуацию прокомментировала директор департамента образования города Инна Святченко. По ее мнению, неоднозначная фигура Сталина должна преподноситься объективно, а не эмоционально.

"В данном контексте указаны конкретные факты на этом стенде. Больше ничего. Сейчас мы пойдем: рассуждаем Сталин плохой, убираем Сталина, оставляем Конева, Ворошилова. Завтра пройдет день, кто-то еще придет. Так, почему здесь висит Жуков? Давайте уберем Жукова, потому что он тоже был фактически руководителем Великой Отечественной войны, а там приказ 227,а он его не остановил и так далее. И мы до такой степени дойдем, что на уроках будем приходить и говорить: "в общем, что-то было, но мы об этом с вами говорить не будем", - высказалась она.

Святченко добавила, что за высказывание учителя никто не собирается увольнять и никаких дисциплинарных взысканий он за свою позицию не получит.

Напомним, что в 2016 году в Сургуте на набережной реки Обь установили бюст Сталина. Монумент создали и поставили на народные пожертвования. Участники инициативной группы объясняли этот шаг так: "Из списка военных и политических деятелей, под чьим руководством советский народ одержал победу над нацизмом, несколько десятилетий назад настойчиво вычеркивается имя Сталина, словно не было у нашей армии главнокомандующего. При этом когда Сталин был жив и долгие годы после его смерти, никто даже не думал умалять его заслуг в деле спасения мира от гитлеровской угрозы. Теперь вслед за Сталиным шельмуют и подвиг советского солдата, а СССР приравнивают к нацистской Германии. Сталин олицетворяет становление нашей страны, как могучей индустриальной и военной сверхдержавы с передовой наукой и великой культурой". Впрочем, мэрия Сургута посчитала установку памятника незаконной и добилась сноса.

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В Нижневартовске учитель потребовал снять со стены портрет Сталина

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Теги: Александр Королёв, Иосиф Сталин, портрет



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