В Нижневартовске учитель потребовал снять со стены портрет Сталина

В Нижневартовске учитель школы №40 Александр Ковалёв полагает, что портрету Генералиссимуса Победы Иосифа Сталина якобы не место на плакате, где изображены военачальники Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В стране, где на государственном уровне есть постановление, осуждающее политические репрессии, главный и самый яркий инициатор этих репрессий висит в школах как герой", - написал педагог в своём Instagram.

Далее он говорит о том, что "Сталин до Октябрьского переворота 1917 г. был бандитом, террористом и профессиональным преступником", а после "стал главным инициатором геноцида русского и многих других народов".

Далее Ковалёв сыплет набором перестроечных и западных клише про "Победу вопреки Сталину" и "Сталин ничем не лучше Гитлера".

"Совершенно абсурдно смотрится Сталин вместе с героями войны. Благодаря его бездарной политике, уничтожению командного состава перед войной, сотрудничеству с нацистской Германией перед войной, где Сталин сам развязал Гитлеру руки, помогал ему экономически, наша страна оказалась втянутой в войну. В Великой Отечественной войне победил многострадальный русский народ вместе с другими народами бывшей Российской империи не благодаря, а вопреки Сталину. Дети должны знать, что Сталин – преступник и убийца, ничем не лучше Гитлера", - говорит Ковалёв.

Он также заявил, что якобы после этого поста администрация школы обвинила его в нарушении кодекса профессиональной этики.

Комментарий администрации учебного заведения к моменту публикации получить не удалось. В интервью местному телеканалу N1 ситуацию прокомментировала директор департамента образования города Инна Святченко. По ее мнению, неоднозначная фигура Сталина должна преподноситься объективно, а не эмоционально.

"В данном контексте указаны конкретные факты на этом стенде. Больше ничего. Сейчас мы пойдем: рассуждаем Сталин плохой, убираем Сталина, оставляем Конева, Ворошилова. Завтра пройдет день, кто-то еще придет. Так, почему здесь висит Жуков? Давайте уберем Жукова, потому что он тоже был фактически руководителем Великой Отечественной войны, а там приказ 227,а он его не остановил и так далее. И мы до такой степени дойдем, что на уроках будем приходить и говорить: "в общем, что-то было, но мы об этом с вами говорить не будем", - высказалась она.

Святченко добавила, что за высказывание учителя никто не собирается увольнять и никаких дисциплинарных взысканий он за свою позицию не получит.

Напомним, что в 2016 году в Сургуте на набережной реки Обь установили бюст Сталина. Монумент создали и поставили на народные пожертвования. Участники инициативной группы объясняли этот шаг так: "Из списка военных и политических деятелей, под чьим руководством советский народ одержал победу над нацизмом, несколько десятилетий назад настойчиво вычеркивается имя Сталина, словно не было у нашей армии главнокомандующего. При этом когда Сталин был жив и долгие годы после его смерти, никто даже не думал умалять его заслуг в деле спасения мира от гитлеровской угрозы. Теперь вслед за Сталиным шельмуют и подвиг советского солдата, а СССР приравнивают к нацистской Германии. Сталин олицетворяет становление нашей страны, как могучей индустриальной и военной сверхдержавы с передовой наукой и великой культурой". Впрочем, мэрия Сургута посчитала установку памятника незаконной и добилась сноса.