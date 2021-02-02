02 Февраля 2021
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Общество В России
Магазин (2020) | Фото: Накануне.RU

Минпромторг предложил переводить нуждающимся деньги на продукты

Минпромторг РФ выступил с предложением оказывать продовольственную поддержку некоторым категориям россиян, ежемесячно перечисляя им денежные средства, на которые они смогут купить продукты.

По данным источника "Известий" в правительстве, министерство предлагает использовать механизм, который ранее уже обсуждался в кабмине.

Помощь от государства могут получить беременные и кормящие женщины, а также дети. Кроме того, в списке есть люди, находящиеся в социальных учреждениях.

В пресс-службе министерства сообщили, что пока реализация предложенных мер поддержки не рассматривается. Вопрос о введении продуктовых карточках пока тоже не стоит.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила ввести в России продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих. По ее словам, такие меры необходимы, поскольку заморозка предельных цен на продукты действует ограниченное время.

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Минпромторг предложил переводить нуждающимся деньги на продукты

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Теги: продукты, нуждающиеся, минпромторг



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