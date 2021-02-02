02 Февраля 2021
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ремонтные работы (2016) | Фото: Накануне.RU

В день суда по делу Навального МВД перекроет несколько улиц в Москве

В Москве 2 февраля ограничат движение транспорта по нескольким улицам в районе Мосгорсуда.

Во вторник в суде пройдет выездное судебное заседание по делу оппозиционера Алексея Навального. Улицы будут закрывать для движения с 9 часов утра. Это 3-я улица Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда № 917;
1-я улица Бухвостова от 3-ей улицы Бухвостова до 2-й улицы Бухвостова. Для движения транспорта останется открытой Краснобогатырская улица, сообщает РБК.

Как сообщалось, заседание Симоновского районного суда Москвы, где будет вынесено решение по замене условного на реальный срок Навальному по делу "Ив Роше" будет выездным.

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В день суда по делу Навального МВД перекроет несколько улиц в Москве

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Теги: Навальный, суд



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